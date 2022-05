G7-Agrarminister-Treffen in Stuttgart - Kretschmann: Gefahr einer Hungerkrise

Die Agrarministerinnen und Agrarminister der G7-Länder treffen sich heute und morgen in Stuttgart. BW-Ministerpräsident Kretschmann äußerte sich zum Auftakt besorgt.

Die Ressortchefs aus den G7-Staaten treffen sich ab Freitagvormittag und bis einschließlich Samstag zu Beratungen in Stuttgart-Hohenheim. Federführend ist dabei Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Deutschland hat in der Runde der G7 zurzeit den Vorsitz. Der Gruppe gehören neben der Bundesrepublik die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Ein Thema bei dem Treffen: der Angriff Russlands auf die Ukraine und die Folgen für die Ernährungssicherheit. Die Ukraine ist ein großer Weizenexporteur, die internationalen Märkte sind angespannt und die Preise steigen. Bei dem zweitägigen G7-Treffen in Stuttgart-Hohenheim ist auch der ukrainische Ressortchef Mykola Solskyj als Gast eingeladen. Er will über die Lage in dem kriegserschütterten Land berichten.

Kretschmann sieht "Gefahr einer Hungerkrise"

Am Donnerstagabend gab es bereits ein gemeinsames Abendessen, an dem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilnehmen sollte. Dem Redemanuskript zufolge sagte er: "Wir leben in schwierigen Zeiten" und bezog sich im Folgenden auf die Klimakrise, die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Ich denke als Folge all dieser Geschehnisse besonders an die Gefahr einer großen Hungerkrise“, so Kretschmann. Es sei eine Landwirtschaft vonnöten, welche die natürlichen Lebensgrundlagen schütze und erhalte. "Nur ein gesundes, gut funktionierendes Ökosystem sichert langfristig unsere Ernährung", so der Ministerpräsident.

Özdemir: Klimakrise und Artensterben pausieren nicht

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hatte am Wochenende gesagt, von dem Stuttgarter Treffen solle ein Signal ausgehen: "Die Reihen für eine gesicherte Ernährung weltweit und für freien Handel sind geschlossen." Er wolle außerdem zu einem gemeinsamen Verständnis darüber kommen, dass nicht eine Krise gelöst werden könne, indem man die andere befeuere. "Klimakrise und Artensterben pausieren nicht, nur weil (Russlands Präsident Wladimir) Putin die Ukraine überfällt." Klimaschutz, Ernährungssicherung und Frieden müssten ein Dreiklang sein.

Cem Özdemir (Grüne), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, während einer Pressekonferenz nach einem Sondertreffen der G7-Agrarministerinnen und -minister. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Versprochene Hilfen an die Ukraine

Trotz des weltweit drohenden Getreidemangels sollte Özdemirs Meinung nach ein Teil der Ackerflächen wie geplant stillgelegt werden. Denn bei diesen Flächen handele es sich um Brachen, die für die Artenvielfalt wichtig sind, aber dort könne nur mit teurem Dünger Getreide angebaut werden. Zugleich verwies der Minister darauf, dass in Deutschland 60 Prozent der Getreideernte als Futtermittel für die Fleischproduktion verwendet werden.

Özdemir hat der Ukraine weitreichende Hilfen versprochen. Im SWR sagte er, sowohl bei der Aussaat als auch bei dem Transport des bereits geernteten Getreides müsse das Land unterstützt werden. Da die Häfen vermint sind, sei es wichtig, so viel Getreide wie möglich auf dem Landweg zu retten.

Außer über die Folgen des Krieges wollen die Landwirtschaftsminister auch über Lieferketten und Antibiotikaresistenzen sprechen. Zum Abschluss ist eine Erklärung geplant, die dann beim G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau in Bayern im Juni beraten werden soll.

Experte: Teures Getreide verstärkt weltweite Ungleichgewichte

Nach Einschätzung des Agrarwissenschaftlers der Universität Stuttgart-Hohenheim, Sebastian Hess, verstärkt der angeheizte Preisantieg für Getreide die weltweiten Ungleichgewichte. "Arme Länder, die stark auf Importe angewiesen sind, strapazieren ihre Finanzreserven zum Kauf von Getreide", sagte Hess der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir haben bei Getreide eine sehr angespannte Situation, die von großer Unsicherheit geprägt ist", sagte Hess. Mit Blick auf mögliche Hamsterkäufe warnte der Agrawissenschaftler vor dem Anlegen unnötiger Vorräte. Auch Staaten könnten versuchen, eine Hamsterstrategie zu betreiben. Jeder Einzelne sollte vermeiden, Vorräte mit Mehl anzulegen, die man realistischerweise nie brauche, riet Hess.

Was die diesjährige Getreideernte in der Ukraine angeht, zeigte sich der Agrarexperte vorsichtig optimistisch. "Bisher sieht es so aus, dass sich die schlimmsten Prognosen für das laufende Jahr nicht bewahrheiten. Das Getreide ist aber noch nicht reif und noch nicht geerntet." Die vergangene Ernte sei sehr gut gewesen, ein erheblicher Teil davon sei noch eingelagert.

G7-Außenministertreffen in Weißenhaus in Schleswig-Holstein

Ein weiteres G7-Treffen findet derzeit an der Ostsee in Weissenhaus statt. Dabei warnte auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vor einer weltweiten Ernährungskrise. Die G7-Staaten dürften andere Länder nicht im Stich lassen. Bei der Konferenz wollen die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten noch bis Samstag über den Krieg und Themen wie die Corona-Pandemie beraten.