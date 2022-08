Zuversichtlicher Blick auf Apfelernte am Bodensee

Die Apfelbauern am Bodensee rechnen mit einer guten Ernte in diesem Jahr. Die viele Sonne habe der Qualität der Äpfel gutgetan.

Die Apfelernte am Bodensee dürfte in diesem Jahr besser ausfallen als im vergangenen Jahr. Rund 258.000 Tonnen Äpfel sollen geerntet werden, etwa 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon gehen die Obstberater der Marktgemeinschaft Bodensee und der Württembergischen Obstgenossenschaft aus. Wegen der Trockenheit und der vielen Sonne rechne man auch mit einer guten Qualität.

Steigende Energiekosten bereiten Apfelbauern Sorgen

Allerdings seien die Rahmenbedingungen dieses Jahr schwieriger geworden, heißt es von der Württembergischen Obstgenossenschaft. Neben steigenden Energiekosten und Mindestlöhnen zähle dazu auch eine große Menge an ausländischen Äpfeln aus dem vergangenen Jahr, die derzeit abverkauft werde und den Apfelpreis drücke. Laut den Erntezahlen kommt etwa jeder vierte in Deutschland angebaute Apfel vom Bodensee. Elstar, Jonagold und Gala sind auch in diesem Jahr die meistproduzierten Apfelsorten in der Region.