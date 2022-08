Positive Erntebilanz in Oberschwaben

Die Landwirte in Oberschwaben sind mit der Ernte in diesem Jahr zufrieden. Das teilte der Kreisbauernverband Biberach-Sigmaringen mit. Die Erträge seien gut und die Qualität stimme.

Die Landwirte in Oberschwaben ziehen eine positive Bianz der diesjährigen Ernte. Von einer durchschnittlichen bis guten Ernte war die Rede beim Erntegespräch in Bischmannshausen im Kreis Biberach. Besonders der Raps sei in diesem Jahr sehr ölhaltig.

Getreideernte in Oberschwaben extrem früh

Die Getreideernte sei bereits Ende Juli eingefahren und verarbeitet worden, so früh wie noch nie. Das Wetter sei bis Juni günstig für den Ackerbau gewesen. Im Juli hätten einige Gewitter und Niederschläge in Oberschwaben die Trockenheit abgemildert. Auch würden die meisten hiesigen Böden Regenwasser gut halten. SWR-Reporter Johannes Riedel hat am Rande des Erntegesprächs mit Landwirten in Oberschwaben gesprochen.

Sorgen über Lieferengpässe beim Dünger

Sorgen machen den Landwirten die Entwicklungen auf dem Weltmarkt und Lieferschwierigkeiten beim Dünger infolge des Krieges in der Ukraine. Sollte Dünger im kommenden Jahr ausfallen, drohten Einbußen bis zu 30 Prozent. Der Preis für Mineraldünger habe sich bereits vervierfacht. Dieser kommt vorwiegend aus der Ukraine und sei zurzeit wegen des Krieges kaum verfügbar.