Entkommener Patient aus Psychiatrie in Ravensburg gefasst

Ein Straftäter, dem die Flucht aus der Psychiatrie in Ravensburg gelungen war, ist gefasst. Er wurde in Österreich aufgefunden.

Der Anfang vergangener Woche aus dem Zentrum für Psychiatrie in Ravensburg-Weissenau entkommene 37-jährige Patient ist gefasst. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitgeteilt. Er wurde am Samstag von der Österreichischen Polizei im Kleinwalsertal angetroffen und widerstandslos festgenommen. Mittlerweile wurde er nach Deutschland und zurück in das Zentrum für Psychiatrie gebracht.

Dritter Fall innerhalb weniger Wochen

Der Mann sei aufgrund eines Urteils des Landgerichts Ravensburg in der Psychiatrie untergebracht, hieß es von der Polizei. Er gilt insbesondere im Umgang mit Feuer als fremd- und eigengefährdend. Im vergangenen Jahr sei er schon einmal entkommen und erst nach Wochen gefasst worden, bestätigte die Polizei dem SWR. Intensive Fahndungsmaßnahmen hatten vergangene Woche zunächst nicht zur Ergreifung des Gesuchten geführt.

Im November war bereits zwei anderen Patienten aus der Psychiatrie in Ravensburg während ihrer Ausgänge die Flucht gelungen, sie wurden kurze Zeit später aber gefasst.