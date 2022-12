Wieder Straftäter aus Psychiatrie in Ravensburg entkommen

per Mail teilen

Erneut ist einem Straftäter die Flucht aus der Psychiatrie in Ravensburg gelungen. Es ist der dritte Fall innerhalb weniger Wochen. Aktuell fahndet die Polizei nach einem 37-jährigen Patienten.

Ein 37-jähriger Straftäter ist Anfang der Woche aus dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg in Ravensburg-Weissenau entkommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg am Donnerstag mit. Der Mann sei aufgrund eines Urteils des Landgerichts Ravensburg in der Psychiatrie untergebracht. Im vergangenen Jahr sei er bereits schon einmal entkommen und erst nach Wochen gefasst worden, bestätigte die Polizei dem SWR. Nun sei ihm erneut die Flucht gelungen. Intensive Fahndungsmaßnahmen hätten bislang nicht zur Ergreifung des Gesuchten geführt. Der Mann gilt insbesondere im Umgang mit Feuer als fremd- und eigengefährdend.

Im November war bereits zwei anderen Patienten aus der Psychiatrie in Ravensburg während ihrer Ausgänge die Flucht gelungen, sie wurden kurze Zeit später aber gefasst.

Zentrum für Psychiatrie sieht kein Sicherheitsproblem

Es sei eine zufällige Häufung von Fällen, sagt die Ärztliche Direktorin am ZfP Weissenau gegenüber dem SWR. Ein Sicherheitsproblem in ihrer Einrichtung sieht sie trotzdem nicht. Bei Lockerungen im Maßregelvollzug gebe es immer ein Restrisiko, dass Patienten die Chancen nützten, um zu entkommen. Im aktuellen Fall gehe von dem flüchtigen Patienten keine größere Gefahr für die Bevölkerung aus, meint die Ärztin. Die Staatsanwaltschaft schätzt die Situation anders ein und ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung an, da der Mann sich und andere gefährden könnte.

So wird der Mann beschrieben

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 37-Jährige in leerstehenden oder wenig genutzten Gebäuden übernachtet. Er ist 167 cm groß, etwa 67 kg schwer, schlank und trägt dunkelblonde volle Haare. Er war zuletzt bekleidet mit einer grünen Jogginghose, einer blauen Fleecejacke und einer rot-weißen Wintermütze sowie schwarzen Turnschuhen mit Flammenmuster.

Personen, die den Gesuchten seit Dienstag gesehen haben oder die Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 mit dem Polizeipräsidium Ravensburg in Verbindung zu setzen.