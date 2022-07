Erstflug des Zeppelin NT jährt sich zum 25. Mal

Historischer Moment am Bodensee wird gefeiert

In diesem Jahr jährt sich der Erstflug des Zeppelin NT in Friedrichshafen zum 25. Mal. Am Sonntag wird das gefeiert. Unser Reporter war beim Jungfernflug dabei und erinnert sich.

Der Zeppelin Neue Technologie - kurz NT - ist laut Reederei weltweit das einzige Luftschiff, das für den kommerziellen Passagierbetrieb zugelassen ist. Obwohl der Prototyp des Zeppelin NT im September 1997 zu seinem ersten Flug startete, feiert die Reederei dieses Jubiläum schon am Sonntag mit einem Bürgerfest am Hangar. Erinnerungen an den historischen Jungfernflug Rund 30.000 Schaulustige waren 1997 auf den Großen Kiesplatz beim alten Messegelände gekommen, nahe der damaligen Messehalle 10, in der der Zeppelin NT gebaut wurde. Für das Radio berichtete damals SWR-Reporter Dirk Polzin über das Ereignis. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Rebecca Lüer erinnert er sich daran, wie der Tag des Erstflugs ablief: Knapp drei Stunden später als geplant, um 18:45 Uhr, hob der Zeppelin in Richtung Sonnenuntergang ab. Und alles lief dann auch gut beim Jungfernflug, erinnert sich unser Reporter. Trotz der Warterei sei es für ihn ein "Wahnsinns-Erlebnis" gewesen. Das Festprogramm für Sonntag Und dieser erste Flug wird gefeiert: Am Sonntagvormittag ist für das Jubiläumsfest laut Ankündigung ein Frühshoppen mit dem Musikverein Berg geplant. Ab 12 Uhr stehen dann unter anderem Werftführungen, eine Tombola und Auftritte von Bands auf dem Programm. Außerdem können Besucher das Flugfeldlöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr und das Flugzeug Dornier Do 24 aus der Nähe ansehen.