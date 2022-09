25 Jahre Zeppelin NT: Festakt in Friedrichshafen

In Friedrichshafen wird am Donnerstagabend mit einem Festakt der Erstflug des Zeppelin NT vor 25 Jahren gefeiert. Das Luftschiff war am 18. September 1997 vom damaligen Messegelände zum Zeppelin-Hangar beim Bodensee-Airport geflogen.

Vor 25 Jahren ist der Zeppelin NT zum ersten Mal über Friedrichshafen geflogen. Dieser Erstflug wird am Donnerstag mit einem Festakt im Zeppelin-Hangar am Flughafen gefeiert. Bei Traumwetter hatten im September 1997 rund 30.000 Menschen den Start des 75 Meter langen Luftschiffs verfolgt. Sie harrten stundenlang aus, bis der Prototyp zu seinem ersten Flug abhob. Jahrelang war für den Zeppelin NT am Bodensee geforscht, entwickelt und gebaut worden. SWR-Reporter Dirk Polzin über den Festakt zum Erstflug des Zeppelin NT: Jungfernflug verzögerte sich um einige Stunden Der Start erfolgte damals unter anderem wegen einer besseren Thermik erst am frühen Abend, statt wie geplant am Nachmittag. Probleme gab es beim Jungfernflug keine, auch nicht bei der Landung am Zeppelin-Hangar. Für das Radio berichtete vor 25 Jahren SWR-Reporter Dirk Polzin über das Ereignis. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Rebecca Lüer erinnerte er sich zum ersten Jubiläumsfest im Juli dieses Jahres daran, wie der Erstflug ablief: Neuer Zeppelin soll gebaut werden Insgesamt wurden bislang acht Zeppeline Neuer Technologie (kurz NT) gebaut. Für Passagierflüge in Friedrichshafen stehen derzeit zwei zur Verfügung. 2024 soll ein drittes Luftschiff dazukommen. Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik, beim Festakt in Friedrichshafen. SWR Rebecca Lüer