Neuer Fahrplan für Konstanzer Busse

In Konstanz wird der Bahnhofsvorplatz umgebaut. Die zentrale Bushaltestelle dort kann deshalb nur noch von wenigen Buslinien angefahren werden. Deshalb gibt es nun einen neuen Fahrplan.

In der Konstanzer Innenstadt gilt ein neuer Busfahrplan. Der Bahnhofsplatz mit seiner zentralen Bushaltestelle wird umgebaut und kann nicht mehr von allen Bussen angefahren werden. Die Stadtwerke Konstanz haben deshalb die Fahrpläne umgestellt, voraussichtlich für die Dauer von zwei Jahren. Dann soll der Umbau abgeschlossen sein und der Konstanzer Bahnhofsvorplatz autofrei werden.

Nur noch vier Buslinien fahren weiterhin bis zum Konstanzer Bahnhof: Die Linie 1 zur Fähre, die Linie 6 nach Litzelstetten sowie die Linien 9A und 9B zur Universität. Damit fahren nach Angaben der Stadtwerke noch 16 Busse pro Stunde die Haltestelle am Bahnhof an. Die meisten anderen Buslinien haben nun ihren Start- und Endpunkt an der Laube - an den Haltestellen Bürgerbüro und der gegenüberliegenden Stephansschule. An diesen Stellen kann auch in eine der Linien umgestiegen werden, die noch zum Bahnhof fahren.

Personalmangel führt zu geringerem Takt

Am Bahnhof könne nicht gebaut werden, wenn täglich mehrere hundert Busse durch die Baustelle fahren, heißt es von den Stadtwerken. Auch die Haltestellen auf der anderen Straßenseite entfielen.

Darüber hinaus verkehren einige Buslinien am Wochenende seltener. Dies liege allerdings am Personalmangel, so die Stadtwerke Konstanz.