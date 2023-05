Arbeiten am Konstanzer Bahnhofsplatz starten

Der Konstanzer Bahnhofsplatz soll ein neues Gesicht erhalten und künftig barrierefrei werden. Am Montag beginnen die zweieinhalb Jahre andauernden Bauarbeiten dafür.

In Konstanz starten am Montag die Sanierungsarbeiten am Bahnhofsplatz. Im ersten von insgesamt sieben Bauabschnitten wird vor dem Lago-Einkaufszentrum ein Kreisverkehr gebaut. Danach soll die Baustelle Schritt für Schritt in Richtung Marktstätte - also nördlich des Bahnhofs - wandern. Bushaltestellen, Bahnhof, Geschäfte, Hotels und Gastronomie blieben dabei erreichbar, heißt es von Seiten der Stadt.

Ziel der Baumaßnahme ist es, dass der Bahnhofsplatz und der Zugang zum Bahnhof barrierefrei werden. Darüber hinaus sind Grünflächen und Sitzmöglichkeiten geplant. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Bahnhofsplatz für Privatautos gesperrt. So soll ein Raum mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Die Projektkosten belaufen sich auf knapp zehn Millionen Euro.

Konstanzer "C-Konzept" soll Verkehrsfluss verbessern

Die Umgestaltung des Bahnhofes ist Teil des sogenannten "C-Konzepts", dass der Gemeinderat 2014 beschlossen hatte. Mit dem Konzept werden die Verkehrsflüsse in Konstanz neu geordnet. 2017 wurde in diesem Zuge auch der Rheinsteig, eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen in die Altstadt, saniert. Dabei wurde mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger geschaffen, für Autofahrer eine dritte Fahrspur gestrichen.