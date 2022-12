Warnung vor Glatteis in der Region Bodensee-Oberschwaben

Am Mittwochmorgen haben sich in Oberschwaben erste witterungsbedingte Unfälle ereignet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Eisregen und Blitzeis.

In Oberschwaben haben sich am Mittwochmorgen sechs kleine Unfälle aufgrund glatter Straßen ereignet. Das teilte die Polizei in Ravensburg mit. In Bodnegg oder Wolpertswende (Kreis Ravensburg) beispielsweise sei jeweils ein Fahrzeug im Graben gelandet, nachdem es gerutscht oder ins Schleudern gekommen war. In Argenbühl (Kreis Ravensburg) wurde ein Autofahrer bei einem Unfall leicht verletzt.

In Friedrichshafen ist eine Autofahrerin ins Schleudern geraten und wurde dabei leicht verletzt. Auch in der Nähe von Biberach kam es laut Polizei zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten. Die Straßen in Oberschwaben, im Allgäu und am Bodensee seien teilweise spiegelglatt durch gefrierenden Regen. Der Winterdienst ist im Einsatz. Insgesamt ereigneten sich in der Region Bodensee-Oberschwaben bisher gut zehn Unfällen mit Blechschäden.

Lawinengefahr in den Alpen steigt

Auch in Vorarlberg bleibt es winterlich: Die Lawinengefahr dort ist leicht angestiegen. Das liegt laut aktuellem Bericht des Landes an Neuschnee und Wind. Seit Sonntag ist die Lawinengefahr stetig gestiegen. Auch in der Ostschweiz herrscht mäßige Lawinengefahr, also die Lawinenwarnstufe zwei. In den Allgäuer Alpen ist die Lawinengefahr größtenteils gering.

Hohe Rutschgefahr für Radfahrer und Fußgänger wegen Glätte

Die Gefahr auf dem Glatteis auszurutschen sei derzeit für Fußgänger und Radfahrer am größten, teilte die Polizei mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis, es seien aber nicht alle betroffen. Es fange harmlos mit leichtem Schneefall an, so ein Experte des Deutschen Wetterdienstes. Am Mittwochmorgen könne es streckenweise aber riskant werden. Betroffen sei wohl nur der Süden Baden-Württembergs. Dort müsse aber verbreitet mit Glatteis gerechnet werden, warnen die Meteorologen in Offenbach weiter.

Eisregen: Regen gefriert auf gefrorenem Boden

Bei gefrierendem Regen fällt Regen oder Sprühregen aus einer wärmeren in eine kältere Luftschicht. Treffen die unterkühlten Wassertropfen auf den gefrorenen Boden, werden sie augenblicklich zu Eiskristallen und überziehen Straßen, Gebäude und Autos mit einem dünnen Eispanzer. Das Phänomen wird daher auch Eisregen genannt. In den gemäßigten Breiten Europas tritt gefrierender Regen relativ selten auf, an der Ostküste der USA ist es dagegen sehr häufig.

Eisglätte: Boden ist nass wenn die Kälte kommt

Für alle, die unterwegs sind, kann gefrierender Regen oder Eisregen ziemlich gefährlich werden, auf Bürgersteigen ebenso wie auf den Straßen. Meteorologen unterscheiden dabei zwischen Eisglätte und Glatteis. Bei der Eisglätte ist die Fahrbahn schon nass, wenn die Kälte kommt. Bei Glatteis ist zuerst der Frost da, dann kommt die Nässe und sorgt für Unfallgefahr.