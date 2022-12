Wintereinbruch: Die Kälte und ihre Konsequenzen

In der Region Bodensee-Oberschwaben sorgen die extremen Temperaturen für Herausforderungen. Die Kälte ist vor allem für Landwirte und Autofahrer problematisch.

Einigen Landwirten und Landwirtinnen in der Region Bodensee-Oberschwaben bereiten die niedrigen Temperaturen Probleme. Wasserleitungen seien eingefroren und Traktoren sprängen nicht an, berichtet zum Beispiel Roswitha Geyer-Fäßler, Landwirtin in Karsee bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg). Sie ist auch Vizepräsidentin des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg. Zudem sei am Dienstag der Klauenschneider auf ihrem Hof, auch er habe Probleme mit den Maschinen. Den Tieren mache die Kälte aber nichts aus, so Geyer-Fäßler.

Die Nachtwerte laut Wetterwarte Süd in Bad Schussenried: Bad Saulgau minus 19 Grad, Waltenhofen minus 17 Grad, Gutenzell-Hürbel minus 16 Grad, Ochsenhausen minus 15 Grad. SWR Stefanie Baumann

Anderen Landwirten bereitet die Kälte keine Probleme

Andere Landwirte kommen mit der Kälte besser zurecht. Die Höfe seien zum Teil so modern aufgestellt, dass Minusgrade kein Problem seien, sagt unter anderem Landwirt Otto Allmendinger aus Amtzell (Kreis Ravensburg).

ADAC Biberach verzeichnet viele Einsätze wegen Kälte

Die Kälte macht auch Autofahrerinnen und Autofahrern in der Region Bodensee-Oberschwaben zu schaffen. In Biberach seien die ADAC-Pannenhelfer im Dauereinsatz. Sie würden von 5 bis 23 Uhr durcharbeiten, so ein Helfer. Täglich müssten sie etwa 30 Autobatterien überbrücken. Auch eingefrorener Diesel sei ein Problem.

Kälte für Obdachlose kaum ein Problem

Den Obdachlosen in der Region Bodensee-Oberschwaben bereitet die Kälte kaum Probleme. In Friedrichshafen läuft laut Streetworker Florian Nägele alles mehr oder weniger vorbildlich. "Es gibt eine Unterkunft, wo sich Obdachlose aufwärmen können. Da gibt es nachmittags auch eine Teestube, um sich tagsüber aufzuwärmen", so Nägele. Der Streetworker kennt nur zwei bis drei Obdachlose in der Stadt, die aus verschiedenen Gründen nicht in bestehende Obdachlosenunterkünfte wollen. Er sieht aber nicht die Gefahr, dass jemand erfrieren könnte. Nägele ist nach eigenen Angaben seit 15 Jahren Streetworker.

In Biberach registriert die Wohnungslosenhilfe in ihrer Notübernachtung geringfügig mehr Menschen. In der Tagesstätte ist der Betrieb größer geworden. Das habe aber vor allem mit den gestiegenen Preisen zu tun, so die Wohnungslosenhilfe.

Außergewöhnliche Nachtfröste in der Region Bodensee-Oberschwaben

Am Montagmorgen wurden in Leutkirch im Allgäu minus 19 Grad gemessen, so kalt war es dort zuletzt vor sechs Jahren. Außergewöhnlich frostig war es außerdem beispielsweise in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) mit minus 17 Grad. Seit Tagen ist es in der Region Bodensee-Oberschwaben schon eisig. Eine solch kalte Phase hat es seit 22 Monaten nicht mehr gegeben. Die letzten Winter waren deutlich milder.

Wie entsteht diese Kälte?

Damit es in der Region Bodensee-Oberschwaben richtig frostig wird, muss Kälte produziert werden. Diese entsteht über Skandinavien oder Nordrussland. Im Oktober/November muss die kalte Luft aber erstmal den Weg über die Nord- bzw Ostsee nehmen, um in der Region Bodensee-Oberschwaben anzukommen. Da das Wasser vom Sommer oft noch aufgewärmt ist, erwärmt sich auch die Luft auf dem Weg. Denn Wasser hat eine wesentlich höhere Wärmespeicherkapazität als Luft und kann dadurch die Luft in Oberflächennähe noch ordentlich anwärmen. Im 21. Jahrhundert hat es so bislang selten einen richtig winterlichen November mit viel Frost und Schnee gegeben. Inzwischen haben sich aber Luft und Wasser abgekühlt, so kann die eisige Luft derzeit vom Nordmeer in einer Nordströmung in die Region Bodensee-Oberschwaben fließen.