Neuschnee und Blitzeis: Unwetter auch in Südbaden erwartet

Ab Dienstagabend wird vom Süden her Schneefall erwartet, der in der Nacht in Regen übergeht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefährlichem Blitzeis.

Eisige Temperaturen und gefrierender Regen können in den kommenden Tagen vielerorts in Deutschland für gefährlich glatte Straße sorgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnte schon am Montag vor möglichen Unwettern durch Blitzeis. Betroffen sei in der Nacht zum Mittwoch vor allem der Südwesten und die Region von Südbaden bis ins Alpenvorland.

Verbreitet Glatteis im Süden Baden-Württembergs

"Das Ganze fängt harmlos mit leichtem Schneefall an, alles nicht so wild", sagte ein Experte des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag. "Dann aber wird es in der Nacht zum Mittwoch intensiver und am nächsten Morgen könnte es auch riskant werden." Betroffen sei wohl nur der Süden Baden-Württembergs - "das untere Drittel des Landes" - wie es beim DWD hieß. Dort aber müsse verbreitet mit Glatteis gerechnet werden, warnen die Meteorologen in Offenbach weiter.

Meteorologen: Gefrierender Regen über mehrere Stunden

Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass der gefrierende Regen "teils über viele Stunden hinweg" anhalte. In der Folge seien massive Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu erwarten, sagte der DWD-Experte zur Lage in den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen. Strommasten und -leitungen könnten beschädigt werden, in Wäldern bestehe die Gefahr von Eisbruch. Auf hohen Gipfeln des Südschwarzwaldes erwarten die Meteorologen zudem Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Der Wetterdienst hat eine Vorwarnung bis Donnerstag formuliert, sie sollte bis zum Dienstagabend aktualisiert werden.

Eisregen: Regen gefriert auf gefrorenen Boden

Bei gefrierendem Regen fällt Regen oder Sprühregen aus einer wärmeren in eine kältere Luftschicht. Treffen die unterkühlten Wassertropfen auf den gefrorenen Boden, werden sie augenblicklich zu Eiskristallen und überziehen Straßen, Gebäude und Autos mit einem dünnen Eispanzer. Das Phänomen wird daher auch Eisregen genannt. In den gemäßigten Breiten Europas tritt gefrierender Regen relativ selten auf, an der Ostküste der USA ist es dagegen sehr häufig.

Eisglätte: Boden ist nass wenn die Kälte kommt

Für alle unterwegs kann gefrierender Regen oder Eisregen ziemlich gefährlich werden, auf Bürgersteigen ebenso wie auf den Straßen. Meteorologen unterscheiden dabei zwischen Eisglätte und Glatteis. Bei der Eisglätte ist die Fahrbahn schon nass, wenn die Kälte kommt. Bei Glatteis ist zuerst der Frost da, dann kommt die Nässe und sorgt für Unfallgefahr.

Starke Kaltwetterlage: örtlich bis minus 20 Grad möglich

In den beiden Nächten zum Freitag und zum Samstag erwarten die Meteorologen des DWD in den östlichen Mittelgebirgen bereits strengen Frost bei Werten unter minus zehn Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es im Süden und Südosten Deutschlands örtlich sogar bis zu minus 20 Grad kalt werden.