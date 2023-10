Waldrappe vom Bodensee am Zielort in Andalusien angekommen

Die Waldrappe vom Bodensee sind am Montagabend am Ziel ihrer menschengeführten Migration in Andalusien angekommen. Das letzte Stück des Weges mussten sie mit dem Auto gefahren werden.

Am Ende war der Wind im Zielgebiet zu stark und die Waldrappe wurden, nach kurzer Beratung, zum Ziel nach Vejer de la Frontera mit dem Auto gefahren. Die Piloten der beiden Ultraleichtflugzeuge, denen die Jungvögel den ganzen Weg über gefolgt sind, wollten nichts riskieren und brachen die vorletzte Etappe nach rund 20 Kilometern ab. Nach kurzer Beratung einigten sie sich darauf, die Vögel mit dem Auto nach Vejer de la Frontera, dem Zielort, zu fahren. Somit endete die Migration nach Andalusien am Montagabend zwei Tage früher als geplant.

Vom Bodensee nach Andalusien

Den Tieren mache das verfrühte Ende nichts aus, da sie sich bereits in der Zielregion befinden, schreibt das Waldrappteam in einer Mitteilung. Sie werden ihre Region künftig ohnehin erkunden. Es ist nicht nur für die Jungvögel die erste Migration nach Spanien, auch für das Waldrappteam war das eine Premiere. Denn bislang flogen die bedrohten Vögel vom Bodensee in die Toskana. Doch weil der Klimawandel diese Route immer schwieriger macht, weil die Tiere den Abflug nicht immer hinbekommen haben, wählten die Tierschützer vom Waldrappteam die neue Route nach Spanien aus. Dort gibt es bereits ein erfolgreiches Waldrapp-Wiederansiedelungsprojekt.

Immer wieder Tiere verloren

3.200 Kilometer haben die Vögel nun vom Bodensee bis Andalusien hinter sich gebracht. Unterwegs war es immer wieder spannend. Denn immer wieder gingen Tiere verloren, mussten wieder gesucht und eingefangen werden. Doch nun haben all 35 Tiere die Migration erfolgreich bestanden.

So sollte es für die Waldrappen nach Spanien gehen. Pressestelle Waldrapp-Team

Rückkehr erst in drei Jahren

Die bedrohten Tiere sollen sich künftig einer bestehenden Waldrapp-Kolonie am Bodensee anschließen. Doch am Bodensee werden sie erst in rund drei Jahren zurückerwartet. Denn dann sind sie geschlechtsreif und ziehen an ihren Geburtsort zurück. Ob die Tiere dann wieder nach Hilzingen-Binningen oder direkt nach Überlingen fliegen, um sich der dortigen, bestehenden Kolonie anzuschließen, darauf warten die Ornithologen vom Waldrappteam selbst gespannt.