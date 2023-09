per Mail teilen

Die sieben Waldrappe, die bei ihrer Reise vom Bodensee in ihr Winterquartier in Südspanien verloren gegangen waren, sind wieder da. Die Vögel haben mittlerweile Barcelona erreicht.

Gute Nachrichten vom Waldrapp-Team: Die Vogelgruppe ist wieder komplett. Die sieben Waldrappe, die beim Flug von Hilzingen-Binningen (Kreis Konstanz) ins Winterquartier in Andalusien ausgebüxt waren, konnten alle wieder eingefangen und zur Gruppe zurückgebracht werden. Die Waldrappe haben inzwischen Barcelona erreicht und fliegen weiter in Richtung Valencia. Die Hälfte der Reise haben sie damit geschafft. Begleitet werden die insgesamt 35 Jungvögel bei ihrer Migration von ihren Ziehmüttern in Ultraleichtflugzeugen. Dahinter steckt ein europäisches Wiederansiedlungsprogramm für die seltenen Waldrappe.

Waldrappe gesichtet und zur Gruppe zurückgebracht

Ende August waren auf dem Flug durch Frankreich insgesamt 17 Vögel verloren gegangen. Zehn von ihnen wurden schnell wiedergefunden. Sieben Waldrappe blieben aber zunächst verschwunden, trotz intensiver Suche und Unterstützung von Ornithologen vor Ort.

Erst am 6. September, so das Waldrapp-Team in einer Mitteilung, seien die sieben Vögel nach einer Sichtung gefunden und zurückgebracht worden.

Zwischenfall mit Gleitschirmflieger

In Spanien gingen nach einem Zwischenfall mit einem Paragleiter noch einmal drei Vögel verloren. Der Gleitschirmflieger mit Rucksackmotor hatte sich laut Waldrapp-Team in "unsinniger und unverantwortlicher Weise" der Formation genähert und die Vögel erschreckt. Drei von ihnen wurden von der Gruppe getrennt, konnten aber schnell wiedergefunden und zurückgebracht werden, schreibt das Waldrapp-Team.