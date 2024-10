Großes Event für Kinder: Kuscheltierlauf in Konstanz wieder ein Spektakel

per Mail teilen

Am Sonntag hat in Konstanz zum vierten Mal der Kuscheltierlauf stattgefunden. Mehr als 1.100 Kindergarten- und Grundschulkinder waren dabei. Zum ersten Mal konnten auch Kinder mit Behinderung teilnehmen.

Auf die Plätze, fertig, los! Im Bodenseestadion in Konstanz sind am Sonntag hunderte Kinder an den Start gegangen. Sie liefen jeweils zwei Runden. Als Belohnung gab es für die kleinen Läuferinnen und Läufer zum Schluss ein Plüschtier und eine Urkunde. Veranstaltet wird der Kuscheltierlauf vom Turnverein Konstanz.

Freude an Sport und Bewegung wecken

Der Spaß soll bei der Veranstaltung im Vordergrund stehen. Es gibt keinen Massenstart: Jedes Kind darf anfangen, wann es will, und die Zeit wird nicht gemessen. Ganze Schulklassen und Kindergartengruppen nehmen laut Veranstalter gemeinsam teil. Man habe in diesem Jahr auch explizit inklusive Schulklassen eingeladen, so ein Sprecher gegenüber dem SWR. Sonntagnachmittag findet im Stadion außerdem ein Laufrad-Rennen nur für Kindergarten-Gruppen statt.

Rennen, Laufradfahren - oder beides? Kindergartenkinder haben am Sonntag im Bodenseestadion die Wahl. Pressestelle Michael Scherer

Initiative des Kuscheltierlaufs ausgezeichnet

Der Kuscheltierlauf fand 2020 während der Corona-Pandemie zum ersten Mal in Konstanz statt und sollte ein kleiner Ersatz für den gestrichenen Altstadtlauf sein. Rund 300 Kinder nahmen damals teil. Das Konzept erhielt vom Deutschen Leichtathletik Verband die Auszeichnung "Beste Leichtathletik-Initiativen im Corona-Jahr 2020".