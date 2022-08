Viele Feste in der Bodenseeregion am Wochenende

Am Samstag und Sonntag finden rund um den Bodensee zahlreiche Feste statt. Unter anderem wird das 41. Reichenauer Wein- und Fischerfest auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) gefeiert.

Am Wochenende werden am Bodensee viele Feste gefeiert. Das ganze Wochenende hindurch findet auf der Insel Reichenau zum Beispiel das 41. Reichenauer Wein- und Fischerfest statt. Dort gibt es laut Veranstalter natürlich frischen Bodenseefisch und Reichenauer Weine, aber auch andere Leckereien und Live-Musik. Elf Reichenauer Vereine sind Ausrichter des Festes.

Weinfeste auch in Kressbronn und Hagnau

In Kressbronn (Bodenseekreis) im Seegarten direkt am Bodensee findet noch am Samstag das Kressbronner Weinufer statt. Bereits am Freitagabend konnten dort zahlreiche Weine aus Kressbronn und der Bodenseeregion verköstigt werden. In gemütlicher Atmosphäre sei neben Wein und Kulinarischem auch Unterhaltung geboten, heißt es vom Narrenverein Griesebigger, der das Fest veranstaltet.

Am Samstag und Sonntag feiert auch Hagnau (Bodenseekreis) seine Weine beim Hagnauer Weinfest. Die Musikkapelle Hagnau organisiert die Veranstaltung auf der Torkelwiese in Haganu. Es findet laut Veranstalter bei jedem Wetter statt.

Tettnang feiert beim Hopfenwandertag das Bier

Am Sonntag gibt es dann in Tettnang (Bodenseekreis) ein Fest für Bierfans: Beim Hopfenwandertag feiert die Stadt den weltberühmten Tettnanger Hopfen. Fünf Dörfer entlang des vier Kilometer langen Hopfenpfades machen mit. Dort kann man die Biere von 30 Brauereien aus der Region, aber auch aus den USA, Italien oder Asien probieren.