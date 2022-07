Biberacher Schützenfest geht erfolgreich zu Ende

per Mail teilen

Das Biberacher Schützenfest ist ohne größere Polizeieinsätze zu Ende gegangen, die Organisatoren zogen zufrieden Bilanz.

Es sei eine stimmungsvolle und friedliche Schützenwoche gewesen, so der Vorsitzende der Biberacher Schützendirektion Rainer Fuchs, Vorfälle ausgenommen, die es auf Volksfesten immer gebe. Das sieht auch die Polizei so. Es habe vereinzelt kleinere Prügeleien gegeben, größere Einsätze habe man aber nicht verzeichnet. Tragisch sei allerdings ein Unglück, das sich am Rande des Schützenfestgeländes ereignet habe. Dabei wurden ein 16- und ein 27-Jähriger schwer verletzt. Die Betrunkenen waren unabhängig voneinander einen Abhang hinuntergestürzt.

Auch die ersten Tage des Rutenfestes in Ravensburg verliefen laut Polizei recht ruhig, etwa beim frohen Auftakt auf dem Marienplatz am Samstagabend mit rund 10.000 Besuchern.