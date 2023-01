In der Volleyball Bundesliga hat der VfB Friedrichshafen am Samstag gegen VCO Berlin gewonnen. Die Häfler Volleyballer ziehen somit erfolgreich in die Zwischenrunde ein.

Der VfB Friedrichshafen hat am Samstag das letzte Vorrundenspiel in der Volleyball Bundesliga gegen den Tabellenletzten VCO Berlin mit 3:0 gewonnen. Mit diesem Erfolg gegen VCO Berlin hat der VfB Friedrichshafen mit 14 Siegen aus 16 Spielen einen ersten Schritt in Richtung Deutsche Meisterschaft gemacht. Denn in der nun anstehenden Zwischenrunde geht es um die beste Ausgangsposition für die Play-Offs. Zwischenrunde im Hin- und Rückspiel-Modus geht im Februar los Gegner wird im Hin- und Rückspiel-Modus "Jeder gegen Jeden" unter anderem der Tabellenführer und Dauerrivale Berlin Recycling Volleys sein. Außerdem geht es ab Februar auch gegen den SVG Lüneburg und die SWD powervolleys aus Düren.