VfB-Spieler trainieren erstes Mal in Hangar-Halle

Am Dienstagnachmittag haben die Volleyballer des VfB Friedrichshafen erstmals in einer umgebauten Hangar-Halle am Flughafen trainiert. Vorher spielte das Team in einer Messehalle.

Die Profi-Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben ein neues Dach über dem Kopf. Nun wurde ein ehemaliger Flugzeug-Hangar am Bodensee-Airport Friedrichshafen zur Volleyball-Spielstätte für rund 1,8 Millionen Euro umgebaut. Am Samstag steht gegen das Team aus Herrsching die erste Bundesliga-Begegnung an. SWR-Reporter Thomas Wagner berichtete vom ersten Training vor Ort:

Volleyballer mussten Spielstätte mehrmals wechseln

Die alte ZF-Arena am Riedlewald war bereits im September 2020 wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Seither spielte das Bundesliga-Team mal in einer der Messehallen in Friedrichshafen und in der ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Der Umbau der Hangar-Halle verzögerte sich etwas. Laut VfB-Volleyball-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt war es ein "Kraftakt" die Halle zu diesem Termin umzubauen. Er sei erleichtert, nun wieder eine feste Spielstätte in Friedrichshafen zu haben.

"Wir sind der Häfler Club, wir sind hier verwurzelt. Wir wollen hier spielen, auch vor unseren Fans."

In den vergangenen Jahre hätte man von Halle zu Halle tingeln müssen. Auch VfB-Trainer Mark Lebedew falle ein Stein vom Herzen, eine neue Halle zu haben.