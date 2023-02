Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben gegen die Berlin Recycling Volleys verloren. VfB-Cheftrainer Mark Lebedew zeigte sich enttäuscht von der Leistung seines Teams.

Gegen ihren Dauerrivalen Berlin Recycling Volleys mussten die Volleyballer des VfB Friedrichshafen am Sonntagabend eine Niederlage einstecken. Der VfB verlor auswärts in der Zwischenrunde der Volleyball Bundesliga mit 0:3. Friedrichshafen steht damit weiterhin auf Tabellenplatz zwei. Die Berliner verteidigten die Tabellenführung.

Außenangreifer Tim Peter verletzt sich am Knöchel

Zwei Spieler konnten laut VfB krankheitsbedingt nicht mit nach Berlin reisen, ein weiterer blieb wegen einer Knieverletzung in Friedrichshafen. Zudem verletzte sich Außenangreifer Tim Peter während des Spiels in Berlin am Knöchel. Er sei bei einer Landung umgeknickt und habe vom Feld getragen werden müssen, heißt es vom VfB Friedrichshafen.

Berlin habe gut gespielt und das Spiel kontrolliert, wird VfB-Cheftrainer Mark Lebedew in einer Mitteilung des VfB Friedrichshafen zitiert. Er habe seine Mannschaft schon am Freitag vor der Herausforderung gewarnt.

"Wir haben eine sehr enttäuschende Leistung geliefert und waren zu keiner Zeit bereit, dagegenzuhalten."

Erfolge in der Champions League

Beide Mannschaften hatten in den Wochen zuvor große Erfolge gefeiert: Die Volleyballer aus Friedrichshafen und Berlin erreichten beide das Viertelfinale der Champions League. Nach Auskunft des VfB standen noch nie zwei deutsche Teams gleichzeitig in der Runde der besten Acht Europas. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League geht es für die Volleyballer aus Friedrichshafen erst im März weiter.