Auf der Autobahn 96 sind am Freitag ein Kleintransporter und ein Wohnwagen kollidiert. Letzterer zerschellte auf der Fahrbahn in hunderte Teile. Die Folge: ein kilometerlanger Stau.

Auf der A96 zwischen Aitrach (Kreis Ravensburg) und Memmingen (Bayern) ist es am Freitag zu einem Unfall zwischen einem Wohnwagen und einem Kleintransporter gekommen. Der Wohnwagen zerbrach auf der linken Fahrspur in hunderte Einzelteile. Auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Lindau kam es laut Polizei zu einem Auffahrunfall.

Die Staulage am Freitagnachmittag

Kleintransporter fährt auf Wohnwagen auf: kilometerlanger Stau

Nach der Kollision war die Autobahn in Richtung München aufgrund der Aufräumarbeiten zeitweise komplett gesperrt, später wurde der Verkehr auf den Standstreifen umgeleitet. Die Folge: Ein kilometerlanger Rückstau, sogar bis Leutkirch, so das Ravensburger Polizeipräsidium. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ebenso, wie viele Personen in den Unfall involviert waren. Verletzt wurde nach aktuellen Polizeierkenntnissen aber niemand.

"Gaffen" mit Folgen: Unfall auch auf der Gegenfahrbahn

Infolge des Zusammenstoßes zwischen Wohnwagen und Kleintransporter kam es auch zu einem Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn in Richtung Lindau. Man gehe davon aus, dass die fahrende Person durch den Unfall abgelenkt war, so die Polizei.