Auf TikTok kursiert das Video einer schwerverletzten Stadtbahnfahrerin. Dem Gaffer war das Filmen offenbar wichtiger als Erste Hilfe.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ermittelt sie nach dem Stadtbahnunfall am vergangenen Freitag gegen einen unbekannten Gaffer. Er soll die schwerverletzte Fahrerin der Bahn gefilmt und das Video im Netz verbreitet haben. Das Video, das zuerst bei TikTok auftauchte, wurde inzwischen auf mehreren sozialen Netzwerken weiterverbreitet.

Mann stellt Video von verletzter Stadtbahnfahrerin ins Netz

Statt Erste Hilfe zu leisten, griff der Mann den Angaben zufolge zum Handy. Er habe die Schwerverletzten und die Helferinnen und Helfer gefilmt. Das Video ist auch der Polizei bekannt.

Sofern der Gaffer ermittelt werden kann, droht ihm unter Umständen sogar eine Freiheitsstrafe - nicht nur wegen der Erstellung und Verbreitung des Videos, sondern auch, weil er keine Hilfe leistete. Zum derzeitigen Zustand der 47-jährigen Fahrerin und einer lebensgefährlich verletzten 26-Jährigen konnte die Polizei bisher nichts weiters mitteilen.

Wir haben bereits einen Antrag gestellt, das Video und Kopien davon schnellstmöglich von sozialen Netzwerken zu entfernen.

OB Nopper: "Einer der schwersten Unfälle, seit es die SSB gibt"

Am vergangenen Freitag waren zwei Stadtbahnen in Stuttgart-Wangen zusammengestoßen. Laut einem Sprecher der Polizei stand eine Bahn der Linie U9 in Richtung Untertürkheim rund 150 Meter hinter einer Haltestelle. Eine Stadtbahn der Linie U4 sei auf die stehende Straßenbahn aufgefahren.

Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) war am Freitag an der Unglücksstelle, um sich selbst ein Bild zu machen. Er zeigte sich betroffen. "Dieser Unfall gehört sicherlich zu den schwersten Unfällen in der Geschichte der SSB seit Einführung der Stadtbahn vor knapp 40 Jahren", sagte Nopper.