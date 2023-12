Türme-Cup in Ravensburg und weitere Sportveranstaltungen am Wochenende

Am Samstag findet der Ravensburger Türme-Cup statt, ein bekannter Eiskunstlauf-Wettbewerb. Auch Eishockey-, Volleyball- und Tischtennis-Fans kommen auf ihre Kosten.

Sportfans könnten sich am Wochenende auf viele Veranstaltungen in der Region freuen: Der Türme-Cup findet erneut statt. Außerdem treten die Ravensburger Towerstars in der zweiten Eishockeyliga gegen den EC Bad Nauheim an.

Auch die Bundesliga-Volleyballer vom VfB Friedrichshafen und die Tischtennisfreunde Liebherr Ochsenhausen spielen.

Türme-Cup in Ravensburg findet zum 11. Mal statt

In Ravensburg werden am Samstag Pirouetten auf dem Eis gedreht. Der Eiskunstlauf-Wettbewerb des Eissportclubs Ravensburg umfasst unterschiedliche Disziplinen. 170 Starterinnen und Starter werden dieses Jahr erwartet. Der Wettbewerb war ursprünglich als regionales Event gedacht, zieht seit ein paar Jahren aber auch immer mehr Teilnehmer aus anderen Bundesländern, sowie aus Österreich und der Schweiz an.

Anders als bei konventionellen Eiskunstlauf-Wettbewerben gibt es ein Ravensburg ausschließlich Parcour- und Kürwettbewerbe und keinen Paarlauf oder Eistanz. Ein Preisgericht bewertet dann sowohl die Technik, als auch die gestalterische Ausführung. Wer die meisten Punkte macht, gewinnt.

Auch andere sportliche Events stehen an

Am Sonntag spielen die Ravensburg Towerstars zuhause gegen den EC Bad Nauheim. Der Club spricht von einer kniffligen Aufgabe.

In der Volleyball-Bundesliga trifft der VfB Friedrichshafen beim Heimspiel in der SpaceTech Arena auf den Aufsteiger VC Bitterfeld Wolfen. Die Häfler hoffen, an ihre Siegesserie der vergangenen Wochen anschließen zu können. Mit vier Siegen in den letzten acht Spielen sind die Gegner aus Sachsen-Anhalt derzeit die bestplatzierten Aufsteiger.

Am Samstag muss sich der VfB Friedrichshafen gegen den VC Bitterfeld behaupten. Pressestelle VfB Friedrichshafen/Elisabeth Kloth

Spannend wird’s auch im Tischtennis. Die TTF Liebherr Ochsenhausen empfangen am Samstagabend den Tabellenletzten TTC RhönSprudel Fulda Maberzell. In den letzten Spielen verpasste es Ochsenhausen zu punkten und ist mittlerweile auf Platz 7 abgerutscht. Um noch in die Playoffs zu kommen, muss der Verein sich anstrengen.