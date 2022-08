Wirtschafts-Nobelpreisträger tagen in Lindau

per Mail teilen

In Lindau beginnt die siebte Tagung der Wirtschaftswissenschaften. 19 Ökonominnen und Ökonomen der Weltspitze kommen dazu bis Sonntag an den Bodensee.

19 Wirtschaftswissenschaftler, die mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis ausgezeichnet wurden, kommen in der Lindauer Inselhalle zu einer Tagung zusammen. Sie treffen sich mit 250 Jung-Ökonominnen und -Ökonomen, die aus 69 Ländern an den Bodensee angereist sind. 50 weitere lassen sich digital zuschalten. Die Tagung in Lindau wird vom Kuratorium für die Tagungen der Nobelpreisträger veranstaltet.

Auf der Tagung diskutieren sie unter anderem, wie sich Kriege und Klimawandel auf die Wirtschaft auswirken. Außerdem geht es um den Wandel der Arbeitswelt oder das ökonomische Gewicht von Social Media. Durch den internationalen Erfahrungsaustausch erhoffen sich die Veranstalter neue Lösungsmöglichkeiten der gegenwärtigen Krisen. Die Veranstaltung wird ab 14 Uhr auch auf der Internetseite des Nobelpreisträgertagung im Livestream übertragen. Die Tagung läuft bis Sonntag.

SWR-Reporter Thomas Wagner berichtet über die Tagung in Lindau. Er ging der Frage nach, was die Nachwuchs-Ökonomen gerade in Krisenzeiten von den alten Hasen der Wirtschaftswissenschaften lernen können.

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ist der einzige, der nicht auf das Testament von Alfred Nobel zurückgeht. Er wird von der schwedischen Zentralbank gestiftet.