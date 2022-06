Nobelpreisträgertagung hat in Lindau begonnen

Am Bodensee hat am Sonntag die 71. Lindauer Nobelpreisträgertagung begonnen. An ihr nehmen bis Freitag 31 Nobelpreisträger und 600 Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt teil.

Die traditionsreiche Veranstaltung begann mit einer Eröffnungsdiskussion zum Thema "Vertrauen in die Wissenschaft, Vertrauen in die Chemie". In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Diskussionsrunden geht es nicht nur um Wissenschaft und Forschung, sondern auch um den Einfluss von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf die Chemie. Etwa beim Thema Künstliche Intelligenz in der Chemie oder bei der Frage, wie chemische Produktionsprozesse umweltfreundlicher gemacht werden können. Unkomplizierter Austausch zwischen Jungforschern und Laureaten Im Mittelpunkt der Tagung steht der Austausch zwischen den mehr als 500 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern mit den 31 Nobelpreisträgern vor Ort. 100 weitere junge Forscherinnen und Forscher sind online zugeschaltet. Die Doktoranden und Studierenden mussten dafür ein anspruchsvolles Auswahlverfahren durchlaufen. Den Abschluss findet die Tagung am Freitag mit der traditionellen Bootsfahrt zur Insel Mainau. Pressestelle Lindau Laureate Meeting Die Lindauer Nobelpreisträgertagung findet seit 1951 statt. Ins Leben gerufen wurde sie unter anderem von Lennart Graf Bernadotte. Die Tagung will den wissenschaftlichen Dialog zwischen den Generationen und Kulturen fördern. Was ist der Nobelpreis? Der Nobelpreis ist eine internationale Auszeichnung, dessen Vergabe von der Nobel-Stiftung in Stockholm verwaltet wird. Der schwedische Wissenschaftler, Erfinder, Unternehmer, Autor und Pazifist Alfred Nobel hatte in seinem Testament verfügt, dass ein Großteil seines Vermögens für die Vergabe eines Preises verwendet werden sollte. Alle Preisträger erhalten eine Medaille, eine Urkunde und einen Geldbetrag. Seit 1901 wird der Nobelpreis jährlich Persönlichkeiten verliehen, die mit bahnbrechenden Entdeckungen, Erfindungen oder Verbesserungen auf dem Gebiet der Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, mit herausragenden literarischen Werke oder mit friedensstiftendem Engagement "den größten Nutzen für die Menschheit geleistet haben" (Zitat aus dem Testament von Alfred Nobel).