Vorarlberg senkt Stromkosten für seine Bürger

Bürgerinnen und Bürger in Vorarlberg sollen ab April bei den Stromkosten weiter entlastet werden. Zusätzlich zur Strompreisbremse plant die Landesregierung einen Rabatt.

In Vorarlberg soll der Strompreis für rund die Hälfte aller Haushalte weiter stabil blieben. Das teilte die Landesregierung mit. Sie will dazu ab 1. April einen eigenen Stromrabatt gewährt, der zusätzlich zur Strompreisbremse des Bundes die demnächst steigenden Preise abfedert.

Für viele Vorarlberger bleibt Strompreis stabil

Pro Kilowattstunde soll es drei Cent Rabatt geben. Er wird direkt bei der Rechnung abgezogen, unabhängig vom Jahresverbrauch. Der Rabatt wird den Stromanbietern vom Land Vorarlberg erstattet. Zusätzlich profitieren Haushalte mit einem Jahresverbrauch von bis zu 2.900 Kilowattstunden von der Strompreisbremse des Bundes. Gut die Hälfte der Vorarlberger Haushalte müsse daher trotz zum April steigender Strompreise nicht mehr zahlen als bisher, so die Landesregierung.

Für alle anderen steige der Preis moderat um bis zu 16 Euro im Monat. Finanziert wird der Landesrabatt mit rund 28,5 Millionen Euro aus der Dividende des landeseigenen Energieversorgungsunternehmen illwerke vkw.

"Alle Menschen in Vorarlberg sollen vom positiven Jahresergebnis der illwerke vkw profitieren."

Landesregierung kündigt Heizkostenzuschuss an

Ein beachtlicher Teil des Gewinns fließe an die Bevölkerung zurück, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrat Daniel Zadra (Grüne) im Rahmen einer Pressekonferenz. Zudem arbeitet das Land derzeit an einem "Heizkostenzuschuss plus". Er soll steigende Gaspreise dämpfen. Details wolle die Landesregierung in Kürze vorstellen.