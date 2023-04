Blau-gelbes Baugerüst bleibt an Amtsgericht Bad Waldsee

Ein Baugerüst am Amtsgericht in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) bleibt in den blauen und gelben Farben eingenetzt. Das erklärte das Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg dem SWR. Das Netz hatte in Bad Waldsee für Irritationen gesorgt.

Ein blau und gelb eingenetztes Baugerüst am Amtsgericht in Bad Waldsee hat einige Menschen irritiert, da es sie an die Farben der ukrainischen Flagge erinnerte. Trotzdem darf das Gerüst am Gericht die Farben weiter tragen, teilte das zuständige Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg dem SWR mit. Zunächst hatte die "Schwäbische Zeitung" über das Gerüst berichtet.

Ist die Justiz unabhängig in Farben der Ukraine?

Das Amt für Vermögen und Bau hatte Anrufe von Menschen bekommen, die sich an den Farben Blau und Gelb am Gerichtsgebäude störten. Sie vermuteten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, die Flagge des Landes ist blau und gelb. Die Justiz habe doch unabhängig zu sein, so der Vorwurf. Die Lage stellte sich jedoch als eine ganz andere heraus: Die Firmenfarben der ausführenden Gerüstbaufirma Blau und Gelb sind - und das schon seit über hundert Jahren.

Behörde: kein politischer Hintergrund bei Farbwahl

Das Land Baden-Württemberg sei uneingeschränkt solidarisch mit der Ukraine, so Mark-Oliver Heck vom Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Im Fall des Baugerüstes am Amtsgericht von Bad Waldsee habe genau abgewägt, die Unabhängigkeit der Justiz sei ein hohes Gut, so Heck. Da die Farben aber keinen politischen Hintergrund hätten, bleibe alles, wie es ist. Das Netz auszutauschen hätte laut Gerüstbaufirma mehrere tausend Euro gekostet.