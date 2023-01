Die Kapelle St. Leonhard im Wilhelmsdorfer Ortsteil Zußdorf (Kreis Ravensburg) ist von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zum "Denkmal des Monats Januar 23" ernannt worden.

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg zeichnet jeden Monat besondere Bauten des Landes aus. Im Januar ist die Friedhofskapelle St. Leonhard in Wilhelmsdorf-Zußdorf zum "Denkmal des Monats" gewählt worden. Die Denkmalstiftung fördert mit der Auszeichnung insbesondere private Initiativen und Bürgeraktionen zum Erhalt historischer Gebäude.

"In künstlerischer Hinsicht eine Besonderheit“

Die Friedhofskapelle in Zußdorf besitzt eine Holzkassettendecke aus dem 17. Jahrhundert mit ungewöhnlichen Barockmalereien. Um diese zu erhalten, waren umfangreiche Renovierungsarbeiten nötig geworden. Weitere Wand- und Altargemälde aus dem 18. und 19. Jahrhundert mussten gereinigt und restauriert werden.

Zuschuss von der Denkmalstiftung

Die Denkmalstiftung hat sich mit 8.000 Euro an den Gesamtkosten in Höhe von rund 60.000 Euro beteiligt. Die St. Leonhard-Kapelle sei ein Kleinod, so Kirchenpflegerin Verena Schädler gegenüber dem SWR. In der Friedhofskapelle werden die Toten der Gemeinde aufgebahrt und Andachten gefeiert.