Stechmücken am Bodensee noch immer unterwegs

In der Bodenseeregion sind weiterhin Stechmücken aktiv. Der Grund sind laut einem Experten die warmen Temperaturen.

Obwohl der Sommer bereits vorbei ist, fliegen in der Bodenseeregion weiterhin Stechmücken umher. Das sei außergewöhnlich für diese Jahreszeit, so der Radolfzeller Biologe Rainer Bretthauer gegenüber dem SWR. Der Grund seien die hohen Temperaturen. Es habe zwar jüngst eine längere kühlere und auch nasse Phase gegeben, einige Stechmückenweibchen jedoch hätten diese in Scheunen, Kellern und hohlen Bäumen überlebt, so Biologe und Schnakenexperte Rainer Bretthauer. Durch die nun wieder angestiegenen Temperaturen seien die Weibchen wieder aktiv.

Mit kühleren Temperaturen endet Saison der Stechmücken

Sie legen ihre Eier unter anderem in Pfützen, bei schönem Wetter entwickeln sich die Larven in der Regel recht schnell. Die Stechmücken, die jetzt noch aktiv seien, seien Verwandte der Hausmücke. Die Bodenseeschnake, die ihre Eier im Uferbereich des Sees ablegt, fliege nicht mehr. Normalerweise, so Bretthauer, sei die Stechmücken-Saison spätestens im Oktober vorbei. Sollte es warm bleiben, könnten die Tiere aber noch eine Weile stechen. Erst wenn es erheblich kühler werde, sei die Saison der Stechmücken dann endgültig vorbei.