Der Sperrmüll wird angemeldet, vor die Tür gestellt und dann abgeholt: So handhaben es die Landkreise der Region. Doch im Kreis Ravensburg soll damit Schluss sein - ein umstrittenes Thema.

Bisher war das Entsorgen von Sperrmüll auch im Kreis Ravensburg einfach: Jährlich konnte man das Abholen einmal anmelden und den Müll vor die Haustür stellen. Doch CDU und Freie Wähler im Kreistag wollen den Service, den auch andere Landkreise bieten, bald abschaffen. Die SPD hingegen lehnt das ab. Entsprechend könnte es bei der Kreistagssitzung am Dienstag heftige Diskussionen geben.

Bürger sollen ihren Sperrmüll selbst wegbringen

Wer im Kreis Ravensburg ein Sofa, Stühle und andere sperrige Gegenstände entsorgen muss, der soll sie ab 2026 selbst zur Deponie bringen. Das hatte im Vorfeld der Kreistagssitzung der Ausschuss für Umwelt- und Mobilität beschlossen - mit knapper Mehrheit. Damit wäre - wie bisher - das Anliefern von Sperrmüll auf einer der Deponien des Kreises einmal im Jahr kostenlos möglich, mit einem Sperrmüllgutschein, den die Bürger per Post bekommen. Eine kostenlose Abholung hingegen soll es nicht mehr geben.

Bringsystem soll Kosten und Verwaltungsaufwand reduzieren

Der Hintergrund für den Vorschlag: Das Abholen des gesamten Mülls im Kreis muss neu ausgeschrieben werden, ab 2026 gelten neue Verträge mit Entsorgungsfirmen. Und da könnte nach Ansicht der Befürworter eines Bringsystems der Kreis Geld sparen, wenn die Kosten für das Abholen von Sperrmüll wegfallen. Zusätzlich könne man den Verwaltungsaufwand reduzieren, den die bisherige Regelung mit sich bringe.

Räte müssen Entscheidung treffen

Doch der neue Vorschlag eines Sperrmüll-Bringsystems für den Kreis Ravensburg ist umstritten. Sowohl die SPD als auch die Kreisverwaltung selbst empfehlen, alles so zu lassen wie bisher. Das bisherige System habe sich bewährt. So lautet auch der Beschlussvorschlag für das Thema, über den die Rätinnen und Räte am Dienstag entscheiden müssen.

In der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es überall ein Sperrmüll-Abhol-System. Nur im bayerischen Kreis Lindau müssen Bürgerinnen und Bürger ihren Sperrmüll selbst zu den Wertstoffhöfen oder zur Deponie bringen.