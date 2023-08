So läuft das Konstanzer Seenachtfest 2023 ab

Anreise zum Seenachtfest Konstanz 2023

Wer mit dem Auto anreist, muss mit Behinderungen rechnen. Die Veranstalter empfehlen daher, mit Bus, Bahn oder Schiff zu kommen.

Anreise mit dem Katamaran: Der Katamaran bietet am Samstag zusätzlich zum normalen Pendeltakt zwischen Friedrichshafen und Konstanz Sonderfahrten ab Meersburg, Lindau und Friedrichshafen an. Die Tickets dafür sind nur im Vorverkauf erhältlich. Rückfahrten ab 20 Uhr sind ausschließlich mit einem Sonderticket möglich.

An- und Abreise mit dem Schiff: Die Bodensee-Schiffsbetriebe sind mit Linienschiffen, Zuschauerschiffen und einem Nachtshuttle zurück nach Meersburg unterwegs.

An- und Abreise mit Bus und Bahn: Das Eintrittsticket für das Seenachtfest gilt als Fahrkarte in allen Nahverkehrszügen und Regionalbussen im VHB-Gebiet sowie in den Stadtbussen Konstanz, Radolfzell und Singen. Die Schweizerischen Bundesbahnen haben Sonderzüge im Einsatz. In Konstanz selbst sind Busshuttles unterwegs.

Anreise mit dem Auto: Für Autos werden am Samstag in der Innenstadt ab 14 Uhr viele Straßen gesperrt, auch einige Parkhäuser können dann nicht mehr angefahren werden. Große Parkplätze gibt es am Bodenseeforum. Von dort fährt ein Busshuttle.