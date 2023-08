Am Mittwoch beginnt in Konstanz das dreitägige Stadtgartenfest mit viel Live-Musik. Es bildet den Auftakt für das Seenachtfest mit großem Feuerwerk am Samstag.

Das kostenlose Konstanzer Stadtgartenfest bietet von Mittwoch bis Freitag Live-Musik und Kulinarisches. Die Bands und Künstler, aber auch Gastronomen kommen laut Veranstalter aus Konstanz und der Umgebung. Darüber hinaus gibt es auf einer großen Wiese ein Familienprogramm mit Puppentheater, Murmelbahn, Katapult und Fühlkästen. Für Atmosphäre sollen abends Lichtinstallationen sorgen - zum Entspannen gibt es Hängematten. Bands aus Konstanz und Umgebung stehen auf der Bühne Während auf der Konzertmuschel lokale und regionale Bands und Künstler wie die "Feierware Jazz Band", "Schwester Gaby" und "The Roosters" auftreten, lädt das DJ-Kollektiv "Sunset Sounds" in die "Villa Abendrot" ein. Auf dem Rondell hinter dem Gondelehafen erklingen zum Sonnenuntergang laut Ankündigung elektronische Klänge und es werden Cocktails angeboten. Live-Musik in der Konzertmuschel: Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag spielen Bands und Künstler jeweils ab 17 Uhr und ab 20.30 Uhr. Pressestelle Danneffel Ein Fest von Konstanzern für Konstanzer Laut Veranstalter soll das Stadtgartenfest vor allem ein Fest von Konstanzern für Konstanzer sein. Am Samstag findet dann das Seenachtfest, auch im Stadtgarten und mit großem Feuerwerk, statt. Im vergangenen Jahr kamen zum Seenachtfest mehr als 35.000 Besucherinnen und Besucher. Konstanzer Bürgerinnen und Bürger können bereits auf dem dreitägigen Stadtgartenfest ein vergünstigtes Seenachtfest-Ticket für 20 Euro erwerben. Dazu müssen sie ihren Personalausweis vorzeigen.