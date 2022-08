Konstanz feiert am Wochenende das Seenachtfest

Nach zweijähriger Corona-Pause startet am Samstag das Konstanzer Seenachtfest. Höhepunkt ist das größte deutsche Seefeuerwerk in Kooperation mit den Schweizer Nachbarn.

Am Wochenende verwandelt sich die Seestraße in Konstanz, pünktlich zum Konstanzer Seenachtfest, wieder in eine Festmeile. Bereits am Samstagnachmittag ab 15 Uhr gleicht die Uferpromenade einer drei Kilometer langen Freiluftbühne für Akrobaten, Tänzer und Bands - für Kinder gibt es verschiedene Mitmachangebote. Ein Highlight ist beim Seenachtfest auch die Wasserskishow. Im Stadtgarten präsentiert der SWR die Lederhosen-Band "VoXXclub".

Wasserskishow beim Seenachtfest in Konstanz. Pressestelle MTK Chris Danneffel

Höhepunkt ist das große Seefeuerwerk

Hauptattraktion des Seenachtfests wird das Musik-Feuerwerk des mehrfachen Pyro-Weltmeisters Joachim Brenner. Die Pyrotechnik, rund 600 Kilogramm Feuerwerk, wird von drei Kiesschiffen im Konstanzer Trichter gezündet. Die Schiffe liegen wegen des niedrigen Wasserstands noch weiter vom Ufer entfernt als sonst. Trotz der Trockenheit bestehe deshalb keine Gefahr, dass durch Funkenflug und Wind etwas in Brand gerate, so die Veranstalter. 20 Minuten dauert das musiksynchrone Feuerwerk, plus Finale, Beginn ist um 22:15 Uhr.

Das letzte Konstanzer Seefeuerwerk vor der Pandemie sahen sich 40.000 Menschen an. In diesem Jahr werden beim Seenachtfest auch zahlreiche Gäste im Stadtgebiet, aber auch auf dem Bodensee erwartet. Die Polizei rät, ohne Auto nach Konstanz zu kommen.

Das sollten Wassersportler und Bootsführer wissen:

Damit es auch für alle Wassersportler und Bootsführer ein schönes Fest wird, weist die Wasserschutzpolizei auf Folgendes hin:

Bade-, Schwimm-, Angel- und Tauchverbot: Im Bereich des Stadtgartens und der Seestraße ist das Schwimmen, Baden, Angeln und Tauchen in der Zeit von Samstagmittag, 12 Uhr, bis Sonnenaufgang am Sonntagmorgen verboten.

SUP-Nutzer: Nicht kennzeichnungspflichtige Boote dürfen sich am 13. August 2022 in der Zeit von 20 bis 24 Uhr im Konstanzer Trichter nur in bestimmten Uferbereichen aufhalten. Die vorgeschriebene Nachtkennzeichnung (weißes Rundumlicht) ist zu führen.

Fahrgastschiffe: Nach Ende des Feuerwerks sollen Fahrgastschiffe ihre Liegeplätze verlassen. Andere Fahrzeuge im Konstanzer Trichter dürfen erst nach der Wegfahrt der Fahrgastschiffe und einer Wartezeit von mindestens 15 Minuten ab Beendigung des Feuerwerks losfahren.

SWR-Reporter Thomas Wagner über die Vorgaben der Wasserschutzpolizei:

Wasserpolizei führt verstärkt Kontrollen durch

Die Wasserschutzpolizei plant laut Mitteilung zahlreiche Kontrollen auf dem Wasser. Sie weist darauf hin, dass das Führen eines Wasserfahrzeuges auf dem Bodensee ab 0,8 Promille Alkohol im Blut verboten ist. Auch die Nutzung eines patentfreien Bootes oder Wasserfahrzeuges sei kein Freifahrtschein für die Teilnahme am Verkehr auf dem Wasser.