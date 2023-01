Skigebiete im Allgäu warten auf Schnee

Die Wintersportbedingungen im Allgäu sind derzeit nicht gut. Über die Feiertage - Weihnachten und Silvester - waren trotzdem viele Gäste da. Schnee gibt es kaum.

Mit Sorge blicken viele Tourismus-Betriebe im Allgäu auf die nächsten Wochen und hoffen auf Schnee. In Bad Hindelang, am Riedberger Horn oder am Hündle laufen die Lifte nur eingeschränkt. Im Kleinwalsertal sind derzeit die Hälfte der Pisten befahrbar. An Weihnachten waren es 60 Prozent. Laut Oberstorf-Kleinwalsertal Bergbahnenbetrieb sei es nur wegen beschneiter Pisten möglich gewesen, für die Gäste geöffnet zu haben. Die Auslastung an den Feiertagen sei gut gewesen.

Grüne Wiesen halten Gäste fern

Doch Touristiker machen sich wegen des restlichen Januars Sorgen. Viele Urlauber würden kurzfristig buchen und grüne Wiesen machten keine Lust auf Winterurlaub.

Auf der "Berger Höhe" bei Wangen im Allgäu stehen derzeit Lift- und Loipenbetrieb still. Und es heißt auf der Homepage zur Situation nur knapp: "Wir warten auf Schnee".