"Seekuh Erna" mäht im Akkord Seegras im Bodensee

Im Dauereinsatz befindet sich derzeit das Arbeitsschiff "ERNA" der Bodensee-Schiffsbetriebe BSB. Durch die hohen Temperaturen wächst das Seegras rasant.

Das Hilfsschiff "Erna" mäht momentan besonders viel Seegras in den Hafenzufahrten des Bodensees ab. Das teilte ein BSB-Sprecher auf Anfrage dem SWR mit. Es sei zurzeit extrem mit dem Seegras - der niedrige Wasserstand des Bodensees und die hohen Temperaturen trieben das Wachstum stark an.

"Erna" kappt Wasserpflanzen in zwei Meter Tiefe

Aktuell ist das fünfeinhalb Meter lange und zwei Meter breite, orangene Schiff mit dem großen Greifkorb vor allem in den Bereichen vor Friedrichshafen und Konstanz (Bodenseekreis) unterwegs. Dort macht es die Hafenzufahrten frei. Das Mähschiff hat einen Tiefgang von nur 40 Zentimetern und kappt die Wasserpflanzen in etwa zwei Meter Tiefe. Danach lädt es diese zunächst an Deck ab. An Land kommt das Seegras auf eine Grüngut-Deponie.

Einsatz von Mähschiff "Erna" nach Bedarf

Der Einsatz des Mähschiffes "Erna" erfolgt nach Bedarf auf den von den Bodensee-Schiffsbetrieben bewirtschafteten Wasserflächen. Auf dem Bodensee sind mehrere Seegras-Mäher unterschiedlicher Größe und Bauart unterwegs. Die sogenannten Seekühe mähen nicht nur vor Häfen, sondern auch im flacheren Wasser, wo das Seegras Schwimmer beeinträchtigen kann.