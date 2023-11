Stallgebäude bei Amtzell in Vollbrand

In Untermatzen bei Amtzell (Kreis Ravensburg) brennt ein alter Stall. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden keine Menschen oder Tiere verletzt.

In dem alten Stall in Untermatzen bei Amtzell im Kreis Ravensburg, in dem auch ein Heulager untergebracht ist, war das Feuer am frühen Abend ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden, sagte der Feuerwehrkommandant von Amtzell und Einsatzleiter, Martin Weber. Wichtigstes Ziel sei es gewesen, ein Übergreifen der Flammen auf das an den Stall angebaute Wohnhaus und den benachbarten neuen Stall zu verhindern.

Weder Menschen noch Tiere verletzt

Menschen und Tiere sind nach bisherigem Stand nicht verletzt worden. 125 Kühe sowie 25 Kälber und Rinder seien im neuen Stall in Sicherheit gebracht worden. Der Bewohner des Wohnhauses war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend. Er komme bei seinem Vater unter, sagte er gegenüber dem SWR. Die Anwohnerinnen und Anwohner konnten sich nach Polizeiangaben selbst in Sicherheit bringen.

Löscharbeiten dauern an

Die Löscharbeiten werden nach Angaben der Feuerwehr bis in die Nacht andauern. Zeitweise waren 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren Amtzell und Wangen sowie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Wangen im Einsatz. Aus Ravensburg wurde eine zweite Drehleiter angefordert, um den angrenzenden, neuen Stall zu sichern. Dies sei gelungen, sagte Einsatzleiter Weber. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht ermittelt.