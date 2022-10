"Roter Kunstsalon" - Messe in der Villa Rot in Burgrieden

per Mail teilen

Das Museum Villa Rot in Burgrieden (Kreis Biberach) veranstaltet zum siebten Mal die Kunstmesse "Roter Kunstsalon". Von Donnerstag bis Sonntag bieten Kunstschaffende und Galerien ihre Werke an.

Der 7. "Rote Kunstsalon" im Museum Villa Rot in Burgrieden (Kreis Biberach) ist eröffnet. Die Kunstmesse dauert bis Sonntag. Neben Werken von Weltkünstlern wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Gerhard Richter oder Markus Lüpertz bietet die Messe auch Raum für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler.

SWR-Reporter Johannes Riedel hat sich den "Roten Kunstsalon" schon vorab angeschaut.

Beim diesjährigen "Roten Kunstsalon" in Burgrieden geben zwölf renommierte Galerien einen Einblick in die aktuellen Strömungen des Kunstmarktes. Die Kunstmesse, die sich über die historische Villa und die moderne Kunsthalle erstreckt, gelte nicht nur als wichtiges Kunst-Ereignis für die Kulturregion Oberschwaben, so die Veranstalter. Sie habe sich auch weit über die Region hinaus etabliert.

Zunehmende Beliebtheit des "Roten Kunstsalons"

Zur siebten Auflage der Messe erwarten die Veranstalter Kunstbegeisterte, Sammlerinnen und Sammler, sowie Galeristen aus dem In- und Ausland. Bisher stieg das Interesse an der Messe von Jahr zu Jahr. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit noch einmal steigenden Besucherzahlen.