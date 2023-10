Ravensburger Hotel wird zu Unterkunft für Geflüchtete

per Mail teilen

In Ravensburg sollen ab Januar Geflüchtete aus der Ukraine im Hotel "Goldene Uhr" untergebracht werden. Die Stadt hat das Hotel gekauft, das Mitte Dezember schließt.

Aus dem Hotel "Goldene Uhr" in Ravensburg wird ab Januar eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Das teilte die Stadt mit. Das alteingesessene Hotel schließt Mitte Dezember. Die Stadt habe das Hotel gekauft, teilte Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) mit. Das Hotel stand samt Restaurant zum Verkauf, weil sich nach Angaben des Besitzers kein Nachfolger gefunden hatte. Die Stadt Ravensburg will es nun als Unterkunft für bis zu 100 geflüchtete Menschen aus der Ukraine nutzen.

Ehemaliges Hotel statt weiterer Sporthallen

Die Stadt hat das Gebäude mitsamt der Innen- und der Küchenausstattung gekauft. So könnten die Zimmer mit Bad und Betten direkt belegt werden, weitere Investitionen seien nicht nötig. Durch die Nutzung des Hotels müsste voraussichtlich bis nächstes Frühjahr keine weitere Sporthalle in Ravensburg zu einer Notunterkunft umfunktioniert werden, so der Oberbürgermeister.

Wie lange das Hotel als Unterkunft für die ukrainischen Flüchtlinge genutzt wird und was danach damit passiert, ist noch unklar. Es gebe aber schon jetzt einige Ideen, heißt es seitens der Stadt.