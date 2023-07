per Mail teilen

Auf einem Bahnübergang in Konstanz ist am Dienstagmittag ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Er überquerte die Gleise bei bereits geschlossener Schranke.

Auf dem Bahnübergang an der Schneckenburgstraße in Konstanz ist am Dienstagmittag laut Polizei ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Der 34-Jährige hatte die Gleise die bereits geschlossenen Schranken umfahren. Auf den Gleisen habe sich der Mann noch kurz nach links und rechts umgeschaut. Laut Polizei machte der Lokführer des aus Singen kommenden Zuges noch eine Vollbremsung. Er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Radfahrer tödlich verletzt

Der 34-jährige Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen und der betroffene Zug geräumt. Notfallseelsorger waren zur Betreuung vor Ort.