Mehr als 8.848 Höhenmeter hat Sebastian Schäfer am Freitag am Berg Höchsten im Bodenseekreis zurückgelegt. Mit der Aktion "Everesting Höchsten" hat er Spenden gesammelt.

Der Rennradfahrer Sebastian Schäfer hat bei der Aktion "Everesting Höchsten" am Freitag am Höchsten im Bodenseekreis rund 8.850 Höhenmeter zurückgelegt. Dafür ist er den Berg rund 30 Mal auf- und abgefahren. Bis zum Freitagabend hat der 31-Jährige innerhalb von gut elfeinhalb Stunden auf dieser Strecke so mindestens 8.848 Höhenmeter absolvieren. Das entspricht der Höhe des höchsten Berges der Welt, dem Mount Everest. Mit seiner Aktion sammelte der Sportler Spenden für einen kranken Jungen.

SWR-Reporter Wolfgang Wanner über die Aktion "Everesting Höchsten":

Steigungen von bis zu 16 Prozent

Sebastian Schäfer musste beim Anstieg 320 Höhenmeter und Steigungen von bis zu 16 Prozent bewältigen. Der 31-Jährige ist Radsportler und fährt regelmäßig Langstreckenrennen. Durch die Aktion "Everesting Höchsten" sammelte er Geldspenden. In Deggenhausen wurde darüber hinaus Kuchen für den guten Zweck verkauft. Unterstützt wurde der Polizist dabei vom Radverein Weingarten.

Helfen will er einer Familie, deren Sohn an Muskeldystrophie erkrankt sei. Er könne seinen Sport leben, sei ohne Einschränkungen aufgewachsen, sagt Schäfer. Mit der Aktion wolle er Gutes tun.