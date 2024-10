Protest gegen Schließung der Notfallpraxis in Bad Saulgau

In Bad Saulgau soll die Notfallpraxis geschlossen werden. Doch das Vorhaben der Kassenärztlichen Vereinigung stößt auf Widerstand in der Stadt. Dort wurde erst vor zwei Jahren das Krankenhaus zugemacht.

Die geplante Schließung weiterer Notfallpraxen im Land betrifft auch Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen. Doch die Stadt will die Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung nicht einfach so hinnehmen. Sie fürchtet um die medizinische Versorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Stadt Bad Saulgau nennt Schließung "unverantwortlich"

Das Vorgehen der Kassenärztlichen Vereinigung und die geplante Schließung der Notfallpraxis sei unverantwortlich, heißt es in einem Schreiben der Stadt Bad Saulgau. Ohne das Angebot gebe es für Patientinnen und Patienten außerhalb regulärer Praxiszeiten kein Angebot mehr vor Ort. Der Weg nach Sigmaringen, wo dann die einzige Notfallpraxis im Kreis wäre, sei weit.

Außerdem befürchtet die Stadt, dass Betroffene im Krankheitsfall eher den Rettungsdienst rufen, auch wenn es sich nicht um einen schweren Notfall handelt. Rund 1.200 Fälle behandelt die Notfallpraxis Bad Saulgau derzeit pro Quartal.

Städte planen gemeinsamen Protest und Demo in Stuttgart

Gemeinsam mit Vertretern 17 weiterer Städte in Baden-Württemberg, in denen die Notfallpraxen ebenfalls schließen sollen, will Bad Saulgau nun für den Erhalt seiner Praxis kämpfen. Die Städte planen für Montag, 21. Oktober, eine Demonstration in Stuttgart - um, wie sie sagen, die Entscheidungsträger dazu zu bewegen, sich gegen eine Schließung dieser wichtigen Gesundheitseinrichtung auszusprechen.

In diesen Städten in BW sollen Notfallpraxen geschlossen werden: Achern (Ortenaukreis)

(Ortenaukreis) Albstadt (Zollernalbkreis)

(Zollernalbkreis) Backnang (Rems-Murr-Kreis)

(Rems-Murr-Kreis) Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen)

(Kreis Sigmaringen) Brackenheim (Kreis Heilbronn)

(Kreis Heilbronn) Calw

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis)

(Rhein-Neckar-Kreis) Ellwangen (Ostalbkreis)

(Ostalbkreis) Ettlingen (Kreis Karlsruhe)

(Kreis Karlsruhe) Herrenberg (Kreis Böblingen)

(Kreis Böblingen) Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen)

(Kreis Esslingen) Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald)

(Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Münsingen (Kreis Reutlingen)

(Kreis Reutlingen) Neuenbürg (Enzkreis)

(Enzkreis) Oberndorf (Kreis Rottweil)

(Kreis Rottweil) Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis)

(Rhein-Neckar-Kreis) Wolfach (Ortenaukreis)

Krankenhaus in Bad Saulgau vor zwei Jahren geschlossen

Vor knapp zwei Jahren ist das Bad Saulgauer Krankenhaus geschlossen worden. Damals gab es Protestaktionen in der Stadt, Bürgerinnen und Bürger wollten die Schließung verhindern. Das misslang, stattdessen wurde eine sogenannte Notfallpraxis im ehemaligen Krankenhaus untergebracht - die jetzt ebenfalls geschlossen werden soll.

Kritik von Minister Hauk an Praxisschließungen

Der baden-württembergische Minister für den ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), kritisiert die geplante Schließung weiterer Notfallpraxen im Land. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ein weiteres Kaputtsparen und eine weitere Verschlechterung der medizinischen Versorgung des ländlichen Raums ist für mich indiskutabel und nicht hinnehmbar."