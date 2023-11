Die Kreisärzteschaft Ravensburg macht sich große Sorgen um den Hausärztemangel in der Region. Sie will deshalb zusammen mit dem Landratsamt Ravensburg Nachfolger suchen.

Die Kreisärzteschaft Ravensburg will gemeinsam mit dem Landratsamt Ravensburg niedergelassene Ärzte mit möglichen Nachfolgern vernetzen. Hintergrund sei ein drohender Hausärztemangel in der Region, so die Kreisärzteschaft. Ihr zufolge sind 80 der 300 niedergelassenen Hausärzte im Kreis Ravensburg über 60 Jahre alt und gehen voraussichtlich in den kommenden Jahren in den Ruhestand.

Gesundheitliche Versorgung könnte sich verschlechtern

Die Situation könne zu einem deutlichen Mangel an Hausärzten führen, so Wolfgang von Hänisch, Vorstandschef der Ravensburger Kreisärzteschaft. Er befürchtet, dass sich dadurch die gesamte gesundheitliche Versorgung verschlechtert und wahrscheinlich auch teurer als jetzt wird.

Kampagne soll Situation verbessern

Deshalb haben die Kreisärzteschaft und das Ravensburger Landratsamt die Kampagne "Perfektes Match" auf den Weg gebracht. Ziel ist es, auf Veranstaltungen niedergelassene Ärzte mit möglichen Nachfolgern zusammenzubringen und so den Bestand der Hausarztpraxen zu sichern. Eine erste Veranstaltung dieser Art gibt es Montagabend in Ravensburg.