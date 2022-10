Viele Hausarztpraxen in Oberschwaben geschlossen

per Mail teilen

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben protestieren Hausärzte am Mittwoch für bessere Arbeitsbedingungen. Zahlreiche Arztpraxen bleiben deshalb geschlossen.

Patientinnen und Patienten müssen am Mittwoch in der Region Bodensee-Oberschwaben mit geschlossenen Arztpraxen rechnen. Der Hausärzteverband hat zu einem landesweiten Protest aufgerufen, um für bessere Bedingungen in der Branche zu demonstrieren.

Hausärzte empört über Krankenkassen

Bei den Hausärzten ist die Empörung darüber, dass die Krankenkassen trotz Energiekrise und Inflation die Honorare kaum erhöhen wollen, groß. Das berichtet Lutz Weber, Hausarzt in Laupheim im Kreis Biberach und Bezirksvorsitzender des Hausärzteverbandes in Südwürttemberg. Er und viele seiner Kolleginnen und Kollegen fordern unter anderem einen fairen Inflationsausgleich.

Bessere Arbeitsbedingungen gefordert

Es gehe den Ärzten aber auch grundsätzlich um bessere Arbeitsbedingungen, so Lutz Weber. Nur so könne der drohende Ärztemangel abgewendet und eine flächendeckende Gesundheitsversorgung gewährleistet werden. Da Ärzte offiziell nicht streiken dürfen, nehmen sie heute an digitalen Weiterbildungen teil.