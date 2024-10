Fast 350 Nachwuchskräfte sind am Dienstag an der Hochschule für Polizei in Biberach vereidigt worden. Mit dabei war auch Innenminister Thomas Strobl.

In Biberach sind am Dienstag 346 angehende Polizistinnen und Polizisten feierlich vereidigt worden, davon 179 für den gehobenen Dienst und 167 für den mittleren Dienst. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hielt die Festansprache. Die Nachwuchskräfte werden ihre Ausbildung für den mittleren Dienst oder ihr Studium für den höheren Polizeidienst in Teilen am Standort Biberach der Hochschule der Polizei Baden-Württemberg absolvieren. Die Vereidigungszeremonie fand im Stadion in Biberach statt. Musikalisch wurde die Feier von einem Ensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg umrahmt.

Insgesamt 1.200 junge Menschen beginnen Ausbildung

Die vereidigten Polizeianwärterinnen und -Anwärter starten mit der Zeremonie offiziell in ihre Ausbildung. Insgesamt machen in ganz Baden-Württemberg rund 1.200 junge Menschen eine Ausbildung im Polizeidienst. Die Polizei verändere sich, sagte Innenminister Strobl gegenüber dem SWR.

Die Polizei wird sehr viel jünger, weiblicher, sie wird auch etwas diverser - und das ist gut.

Laut Innenministerium übersteigt die Zahl der Neueinstellungen bei der Polizei seit drei Jahren wieder die Zahl der Abgänge und Pensionierungen. Das sei das Ergebnis der Ausbildungs- und Einstellungsoffensive des Landes. Für viele der vereidigten Polizistinnen und Polizisten ist der Beruf ein Traumberuf, wie eine Umfrage unter den Anwärtern in Biberach ergab:

Die Vereidigung in Biberach war daher nicht die einzige im Land. An den weiteren Ausbildungsstandorten der Polizei in Lahr (Ortenaukreis), Bruchsal (Landkreis Karlsruhe), Herrenberg (Landkreis Böblingen) und Wertheim (Landkreis Main-Tauber) werden in den kommenden Tagen die restlichen Polizeinachwuchskräfte vereidigt.