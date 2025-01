Der Pfändertunnel ist am Sonntagmorgen evakuiert worden, weil ein Auto ausgebrannt ist. 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Eine Röhre des Tunnels ist weiter voll gesperrt.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntag gegen kurz vor 10 Uhr das Auto eines deutschen Autofahrers im Pfändertunnel im österreichischen Bregenz in Brand geraten. Der Mann habe sofort angehalten und sich in einem Querstollen zusammen mit seiner Frau in Sicherheit gebracht, berichtet die Polizei.

Das Auto sei komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei Vorarlberg stammte der 62 Jahre alte Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen.

Bis zu 200 Personen evakuiert

Weil starker Rauch entstand, evakuierten Feuerwehr und Rettungskräfte bis zu 200 Personen aus dem Tunnel. Sie wurden vor Ort versorgt. Es habe keine Verletzten gegeben, teilte die Vorarlberger Landespolizei mit. Im Tunnel entstanden Schäden am Fahrbahnbelag, an der Tunnelwand und an der Tunneldecke. Der knapp sieben Kilometer lange Tunnel liegt rund zehn Kilometer südöstlich von Lindau am Bodensee.

Statik des Tunnels wird überprüft

Nun überprüfen Statiker die Oströhre des Pfändertunnels. In der Weströhre wurde ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet, so dass der Verkehr in beide Richtungen einspurig möglich ist. Wie lange die Sperrung der Oströhre dauern wird, sei derzeit nicht absehbar, so die Polizei.