Dank dem sogenannten Perseiden-Strom sind in der Nacht von Montag auf Dienstag auch in der Region Bodensee-Oberschwaben hunderte Sternschnuppen zu sehen. Beobachtet werden können die Perseiden unter anderem am Montagabend im Planetarium Laupheim (Kreis Biberach).

Sebastian Ruchti vom Planetarium Laupheim erklärt, was die Perseiden besonders macht:

Was sind Perseiden?

Die Perseiden sind laut Sebastian Ruchti vom Planetarium Laupheim ein Meteorstrom, also Gesteinsreste eines Kometen. Wenn ein solcher Meteorstrom an der Erde vorbeifliegt, verglühen die Staubteilchen in der Erdatmosphäre und werden so als Sternschnuppen sichtbar. Den Höhepunkt erreichen die Perseiden in der Nacht vom 12. auf den 13. August, laut Deutschem Wetterdienst sind dann bei klarem Himmel bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sichtbar. Namensgeber für die Perseiden ist das Sternbild Perseus, in dem der Anfangspunkt des Meteorstroms liegt.

Perseiden-Nacht im Planetarium Laupheim

Das Planetarium Laupheim feiert am Montag die Perseiden-Nacht. Ab 18 Uhr gibt es im und um das Planetarium Live-Musik und Cocktails. Auf dem Programm stehen aber auch kurze Vorträge mit Informationen über das Sonnensystem, insbesondere über Kleinkörper wie Asteroide, Meteore und Kometen. Sobald es dunkel ist, sollen laut Ankündigung die Perseiden selbst beobachtet werden. Das geht mit bloßem Auge oder durch die Teleskope der hauseigenen Sternwarte. Die Vorträge finden auch bei schlechtem Wetter statt.