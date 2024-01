In Friedrichshafen ist zum Anfang des Jahres ein neues Buskonzept in Kraft getreten. Die Ticketpreise sollen sich vorerst aber nicht ändern. Anders in Biberach und Konstanz.

Seit dem 1. Januar gibt es im Busverkehr in der Region Bodensee-Oberschwaben einige Neuerungen. In Friedrichshafen ist ein neues Buskonzept gestartet, außerdem erhöhen sich in manchen Städten in der Region Bodensee-Oberschwaben die Preise für Bustickets.

Neues Liniennetz und umweltfreundlichere Busse in Friedrichshafen

In Friedrichshafen gibt es nun ein erweitertes Liniennetz, hierzu zählen unter anderem zwölf neue Haltestellen in Markdorf. Die Busse fahren außerdem häufiger, auch bis Mitternacht, sagt ein Sprecher des Stadtverkehrs Friedrichshafen.

Zum neuen Konzept gehören auch 31 neue und laut Stadtverkehr umweltfreundlichere Busse. Diese könnten mit Bio-Kraftstoffen betrieben werden. Sieben Elektro-Busse sollen in etwa einem halben Jahr noch folgen, kündigt der Stadtverkehr Friedrichshafen an. In den Fahrzeugen seien auch Teile des Unternehmens ZF Friedrichshafen verbaut.

Die neuen Busse kosteten insgesamt um die zwölf Millionen Euro, so ein Sprecher. Trotz dieser hohen Kosten sollen die Ticket-Preise für den Stadtverkehr vorerst nicht erhöht werden.

Steigende Preise für Bustickets in Biberach und Konstanz

In Biberach hingegen müssen Pendler ab sofort gut 60 Prozent mehr zahlen. Der Preis für einen Einzelfahrschein etwa steigt von 1,30 Euro auf 2,15 Euro. Die Stadt könne die Tickets nicht mehr bezuschussen, so die Verwaltung. Auch im Konstanzer Busverkehr steigen die Preise leicht an. Damit sollen laut den Stadtwerken Konstanz unter anderem höhere Material- und Treibstoffkosten ausgeglichen werden.