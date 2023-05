In Stockach im Kreis Konstanz ist ein neuer Rundwanderweg an den Quellen der Stockacher Aach eingeweiht worden. Der 1.000 Quellenweg bietet Erlebnis- und Spielstationen.

Der sogenannte 1.000 Quellenweg in Stockach im Kreis Konstanz ist neu konzipiert und angelegt worden. Er führt durch ein Biotop und an Quellen der Stockacher Aach vorbei. Der Rundweg ist 2,5 Kilometer lang und hat die Form einer Acht. Auf dieser Acht werden Besucherinnen und Besucher an Erlebnisstationen vorbeigeführt. Dort können Pflanzen und Tiere erforscht sowie Quellaustritte entdeckt werden, so wirbt die Stadt Stockach.

Der Rundwanderweg ist für 20.000 Euro aus einem Fördertopf für den ländlichen Raum konzipiert und gebaut worden.