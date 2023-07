Bundeswehr in Laupheim bekommt neue Transporthubschrauber

per Mail teilen

Das Hubschraubergeschwader der Bundeswehr in Laupheim (Kreis Biberach) erhält neue Transporthubschrauber. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch beschlossen.

Der Bundestag hat am Mittwoch grünen Licht dafür gegeben, dass das Hubschraubergeschwader der Bundeswehr in Laupheim zwölf schwere Hubschrauber von Boeing bekommen soll. Die auch als "Chinook" bekannten Hubschrauber des Typs CH-47F sollen die alten, maroden CH-53-Maschinen bis 2033 stückweise ersetzen.

Hubschrauber lassen sich in der Luft betanken

Die Entscheidung sei "sensationell" für Laupheim, so der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster in einer Mitteilung. Es sei zudem eine Botschaft der Modernisierung des Bundeswehr-Standorts. Hubschrauber dieses Typs würden von acht NATO-Partnern benutzt und könnten in der Luft betankt werden.

Insgesamt gibt der Bund acht Milliarden Euro für 60 neue Transporthubschrauber für die Bundeswehr aus. In Laupheim sollen außerdem neue Hallenplätze und mehr Betankungsmöglichkeiten für die Hubschrauber entstehen.