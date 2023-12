Statt in die Schule gehen heute mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler arbeiten. Sie machen bei der Aktion "Mitmachen Ehrensache" mit und spenden ihren Lohn.

Jobben für einen guten Zweck. Das ist das Motto des Aktionstags "Mitmachen Ehrensache" am Internationalen Tag des Ehrenamts am Dienstag. Hunderte Jugendliche in der Region Bodensee-Oberschwaben schnuppern dabei in potentielle Berufe hinein - und spenden ihren Lohn.

Mehr als 700 Jugendliche verschiedener Schulen sind am Dienstag beispielsweise im Kreis Biberach unterwegs. Sie arbeiten in Kindergärten, in Altersheimen, in Bäckereien oder in Büros verschiedener Firmen für den guten Zweck mit. Sie blicken hinter die Kulissen und packen auch mal mit an. So setzen die Jugendliche beispielsweise die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Buchau instand, heißt es vom zuständigen Aktionsbüro.

Spendenziel: Knapp 200.000 Euro sollen erarbeitet werden

Statt zur Schule gehen heute auch mehrere hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Bodenseekreis und im Kreis Konstanz in verschiedene Firmen. Im vergangenen Jahr kamen landesweit insgesamt mehr als 190.000 Euro für gute Zwecke zusammen. Das Ziel für das diese Jahr ist laut den Organisatoren, diese Summe deutlich zu überbieten.